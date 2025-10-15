14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Fenerbahçe'den stoper harekatı: Christensen!

Tedesco'nun raporu sonrası savunmaya takviye kararı alan Fenerbahçe, listenin ilk sırasına Barcelona'dan Andreas Christensen'i yazdı.

calendar 15 Ekim 2025 08:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu şimdiden başladı.

8 numaraya ve santrfora takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı.

Başkan Sadettin Saran'la yaptığı toplantıda isteklerini dile getiren teknik direktör Domenico Tedesco, 'şartlar oluşursa bir stoper alalım' dedi. Başkan Saran'a da alınabilecek isimleri söyledi.

İtalyan çalıştırıcının stoper listesinin ilk sırasında ise Barcelona'nın Danimarkalı yıldızı Andreas Christensen olduğu öğrenildi.

İKİ İSMİ YETERSİZ BULUYOR 

Tedesco'nun stoper istemesindeki sebepler; Rodrigo Becao'yu ile Çağlar Söyüncü'yü yetersiz bulması ve Oosterwolde'nin orijinal bir stoper olmaması... İtalyan teknik adamın bu talebi sonrasında Başkan Saran'ın yönetimiyle görüştüğü ve harekete geçme kararı aldığı vurgulandı.

Barcelona'da rotasyonda kaldığı için ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki Viking'le temasa geçilecek. Sözleşmesi haziran 2026'da bitecek olan Danimarkalı'nın cüzi bir bedelle kadroya katılması planlanıyor.

BU SEZON 311 DAKİKA

Christensen, bu sezon Barcelona formasıyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 8 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu, sadece 311 dakika sahada kalırken, skor katkısı veremedi.

RAPORLARI İNCELENECEK

Geçen sezonun büyük kısmını sakat olarak geçiren Andreas Christensen'le anlaşma sağlanması halinde önce sağlık raporları istenecek. Sağlık heyetinden gelecek rapor sonrasında iş resmiyete dökülecek. Çünkü Danimarkalı stoper, geçen sezon aşil tendonunda tahriş ve kas yaralanması nedeniyle 51 maç kaçırdı.

HİÇ BONSERVİS ÖDENMEDİ

Andreas Christensen, Brondby altyapısından 2013'te Chelsea altyapısına bedelsiz geldi. 2015'te Gladbach'a bedelsiz kiralandı. Chelsea'yle 2022'de sözleşmesi bitince Barcelona'ya da bedelsiz gitti. Eğer transfer gerçekleşirse; Christensen için bonservis bedeli ödeyecek ilk kulüp F.Bahçe olacak. 

