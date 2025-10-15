Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu şimdiden başladı.
8 numaraya ve santrfora takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı.
Başkan Sadettin Saran'la yaptığı toplantıda isteklerini dile getiren teknik direktör Domenico Tedesco, 'şartlar oluşursa bir stoper alalım' dedi. Başkan Saran'a da alınabilecek isimleri söyledi.
İtalyan çalıştırıcının stoper listesinin ilk sırasında ise Barcelona'nın Danimarkalı yıldızı Andreas Christensen olduğu öğrenildi.
İKİ İSMİ YETERSİZ BULUYOR
Tedesco'nun stoper istemesindeki sebepler; Rodrigo Becao'yu ile Çağlar Söyüncü'yü yetersiz bulması ve Oosterwolde'nin orijinal bir stoper olmaması... İtalyan teknik adamın bu talebi sonrasında Başkan Saran'ın yönetimiyle görüştüğü ve harekete geçme kararı aldığı vurgulandı.
Barcelona'da rotasyonda kaldığı için ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki Viking'le temasa geçilecek. Sözleşmesi haziran 2026'da bitecek olan Danimarkalı'nın cüzi bir bedelle kadroya katılması planlanıyor.
BU SEZON 311 DAKİKA
Christensen, bu sezon Barcelona formasıyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 8 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu, sadece 311 dakika sahada kalırken, skor katkısı veremedi.
RAPORLARI İNCELENECEK
Geçen sezonun büyük kısmını sakat olarak geçiren Andreas Christensen'le anlaşma sağlanması halinde önce sağlık raporları istenecek. Sağlık heyetinden gelecek rapor sonrasında iş resmiyete dökülecek. Çünkü Danimarkalı stoper, geçen sezon aşil tendonunda tahriş ve kas yaralanması nedeniyle 51 maç kaçırdı.
HİÇ BONSERVİS ÖDENMEDİ
Andreas Christensen, Brondby altyapısından 2013'te Chelsea altyapısına bedelsiz geldi. 2015'te Gladbach'a bedelsiz kiralandı. Chelsea'yle 2022'de sözleşmesi bitince Barcelona'ya da bedelsiz gitti. Eğer transfer gerçekleşirse; Christensen için bonservis bedeli ödeyecek ilk kulüp F.Bahçe olacak.
Fenerbahçe'den stoper harekatı: Christensen!
Tedesco'nun raporu sonrası savunmaya takviye kararı alan Fenerbahçe, listenin ilk sırasına Barcelona'dan Andreas Christensen'i yazdı.
Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu şimdiden başladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Bizim Çocuklar'dan play-off için dev adım!
-
9
Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı!
-
8
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci hamlesi!
-
7
Afrika'da Galatasaray derbisi: Nijerya-Gabon!
-
6
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
-
5
Türkiye - Gürcistan: İlk 11'ler
-
4
18 yaş altı en iyi genç yeteneklerde iki Türk!
-
3
Karabağ antrenörü Seyidov'dan Galatasaray övgüsü
-
2
Fenerbahçe Beko, Dubai'ye farklı mağlup!
-
1
Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
- 08:46 Beşiktaş'tan Lerma için ikinci hamle!
- 08:41 Fenerbahçe'den stoper harekatı: Christensen!
- 08:32 Fenerbahçe'de Fred'e şans, Mert Hakan'a uyarı!
- 08:26 Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz kararı!
- 08:16 Sergen Yalçın'ın vazgeçilmez dörtlüsü!
- 02:03 Serdal Adalı, divan kurulu başkan adaylarıyla buluştu!
- 01:58 Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta namağlup!
- 01:46 Willy Sagnol: "En büyük fark bu"
- 01:42 Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı!
- 01:21 Afrika'da Galatasaray derbisi: Nijerya-Gabon!
- 00:58 Tofaş, İtalya'da seriyi 2'ye çıkardı!
- 00:53 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8. hafta tamamlandı!
- 00:42 Golemac: "Son şampiyona karşı galibiyetten çok mutluyuz"
- 00:40 Yunus Akgün: "Kimin attığı önemli değil"
- 00:28 Vincenzo Montella: "Artık 1 puan kaldı"
- 00:26 Hakan Çalhanoğlu: "Tek seçeneğim her zaman ülkemdi!"
- 00:09 Fas, En-Nesyri ile galip!
- 00:06 Merih Demiral: "Küçükken bunun hayalini kuruyordum"
- 00:01 İtalya, İsrail'in Dünya Kupası hayallerini bitirdi!
- 23:59 Jasikevicius'tan Fenerbahçe taraftarlarına: "İyi olduğumuz zaman mafya olmuyorlar"
- 23:50 Portekiz, 90+1'de yakalandı!
- 23:45 İspanya, kayıpsız devam ediyor!
- 23:42 Bizim Çocuklar'dan play-off için dev adım!
- 23:40 İngiltere, Dünya Kupası'nı garantiledi!
- 23:09 Merih Demiral'dan Kocaeli'de 2 gol!
- 23:09 Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı!
- 22:40 Fenerbahçe Beko, Dubai'ye farklı mağlup!
- 22:15 Kenan Yıldız'dan iki maçta 3 gol!
- 21:57 Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti
- 21:53 Türk Telekom, evinde kazandı
- 21:45 Filistinli çocuklar, A Milli Takım'la sahaya çıktı
- 21:19 Vincenzo Montella: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
- 21:15 Türk oyuncular, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'na katıldı
- 21:10 Ümit Milli Takım'da Semih Kılıçsoy'un röveşatası galibiyete yetmedi!
- 20:55 Alanyaspor, Portekizli stoper Lima ile sözleşme uzattı
- 20:47 Nijerya'da Osimhen şov: Hat-trick yaptı!
- 20:24 Türkiye - Gürcistan: İlk 11'ler
- 20:10 Joao Pereira: "Türkiye'de bu mentalite değişmeli"
- 20:08 Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasında çeyrek finalde!
- 20:08 Karabağ antrenörü Seyidov'dan Galatasaray övgüsü
- 19:45 Manchester United'da Casemiro kararı
- 19:30 Gençlerbirliği'nde genel kurul için imza kampanyası!
- 18:43 18 yaş altı en iyi genç yeteneklerde iki Türk!
- 18:31 Derrick Köhn: "Galatasaray'da daha farklıydı"
- 18:25 Galatasaray, Avrupa devlerini geçti!
- 18:03 Ciro Immobile'ye kötü haber: Futbol okuluna mühür!
- 17:53 Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!
- 17:51 Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
- 17:28 Mauro Icardi için sözleşme açıklaması
- 17:25 Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
- 17:19 Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye mesaj: "Buna alış"
- 17:02 U18 Milli Takım Portekiz'e yenildi
- 16:55 İsveç Milli Takımı'nda Tomasson dönemi sona erdi
- 16:51 Kevin Pangos, Esenler Erokspor'da!
- 16:46 Marmaris Amatör Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi
- 16:44 Mersin'de 17. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu koşulacak
- 16:31 Türkiye, Balkan Triatlon Birliğinin kurucu üyeleri arasında yer aldı
- 16:31 Real Madrid'den Vinicius Jr. kararı!
- 16:24 Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık tespit edildi
- 16:23 Eintracht Frankfurt'ta ayrılık çanları çalıyor: Batshuayi!
Manchester United'da Casemiro kararı
Ciro Immobile'ye kötü haber: Futbol okuluna mühür!
Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!
Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
Real Madrid'den Vinicius Jr. kararı!
Eintracht Frankfurt'ta ayrılık çanları çalıyor: Batshuayi!
Arsenal'de Odegaard şoku!
Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3