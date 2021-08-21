Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması: "Doğru değil"

Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferi için herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması: 'Doğru değil'
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21 Ağustos 2021 21:21
Fenerbahçe, Alexander Sörloth için anlaşma sağlandığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen "Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi." haberi doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

SÖRLOTH'UN PERFORMANSI

Leipzig'in 20 milyon euro bonservisle aldığı Sörloth, Trabzonspor'da 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. Alman temsilcisinde pek parlak bir dönem geçirmeyen 25 yaşındaki oyuncu burada ise 37 karşılaşmada 6 gol atıp 3 asist yaptı 


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