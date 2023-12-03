Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar sebebiyle sıkıntılı haftalar geçiren Fenerbahçe, ocak ayında söz konusu bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Gündeme son gelen isim ise milli futbolcu Serdar Saatçı...
Yerli stoperler üzerinde yoğunlaşan Fenerbahçe'de daha önce Çağlar Söyüncü iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe'nin savunmaya bir yerli aday daha belirlediği aktarıldı.
SERDAR SAATÇI HAMLESİ
Fenerbahçe'nin bir diğer adayı Serdar Saatçı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan Braga'ya 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan 20 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü.
Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan futbolcu için temaslar şimdiden başladı. Ancak ilk etapta Portekiz kulübü futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.
SERDAR SAATÇI'NIN SEZON KARNESİ
Bu sezon Braga ile tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Serdar Saatçı, 2 asistlik skor katkısı da verdi.
Yerli stoperler üzerinde yoğunlaşan Fenerbahçe'de daha önce Çağlar Söyüncü iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe'nin savunmaya bir yerli aday daha belirlediği aktarıldı.
SERDAR SAATÇI HAMLESİ
Fenerbahçe'nin bir diğer adayı Serdar Saatçı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan Braga'ya 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan 20 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü.
Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan futbolcu için temaslar şimdiden başladı. Ancak ilk etapta Portekiz kulübü futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.
SERDAR SAATÇI'NIN SEZON KARNESİ
Bu sezon Braga ile tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Serdar Saatçı, 2 asistlik skor katkısı da verdi.