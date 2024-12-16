Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Becao, Livakovic, Oğuz

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın için açıklama yayınladı.
Sarı-Lacivertli kulüp, Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık; Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama; Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğu açıklandı.
KİM, NE ZAMAN DÖNECEK?
Rodrigo Becao'nun 6-8 ay, Oğuz Aydın'ın 3 hafta, Dominik Livakovic'in ise 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Oğuz Aydın ve Livakovic'in 20 Aralık Cuma günü oynanacak Eyüpspor maçında oynaması beklenmiyor. İki futbolcu, 5 Ocak'taki Hatayspor maçına ise tedavilerine verecekleri yanıta göre yetişecek.
İşte Sarı-Lacivertli kulübün açıklaması;
"RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre;
Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,
Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama,
Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.
Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Sarı-Lacivertli kulüp, Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık; Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama; Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğu açıklandı.
KİM, NE ZAMAN DÖNECEK?
Rodrigo Becao'nun 6-8 ay, Oğuz Aydın'ın 3 hafta, Dominik Livakovic'in ise 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Oğuz Aydın ve Livakovic'in 20 Aralık Cuma günü oynanacak Eyüpspor maçında oynaması beklenmiyor. İki futbolcu, 5 Ocak'taki Hatayspor maçına ise tedavilerine verecekleri yanıta göre yetişecek.
İşte Sarı-Lacivertli kulübün açıklaması;
"RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre;
Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,
Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama,
Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.
Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."