Kim ve Szalai için Avrupa devleri kapıları aşındırırken Fenerbahçe yeni stoper adaylarını belirlemeye başladı.
Sarı lacivertliler, Boavista forması giyen 21 yaşındaki Jackson Porozo'yu gündemine aldı. Fenerbahçe, Valencia'nın millî takımdan arkadaşı olan Ekvadorluyu kiralamak istiyor. Portekiz ekibi ise satış hedefliyor.
Sarı lacivertliler, Boavista forması giyen 21 yaşındaki Jackson Porozo'yu gündemine aldı. Fenerbahçe, Valencia'nın millî takımdan arkadaşı olan Ekvadorluyu kiralamak istiyor. Portekiz ekibi ise satış hedefliyor.