Fenerbahçe'den Porozo hamlesi

Fenerbahçe, Valencia'nın millî takımdan arkadaşı olan Ekvadorlu stoper Jackson Porozo kiralamak istiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Porozo hamlesi
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11 Mart 2022 11:15
Kim ve Szalai için Avrupa devleri kapıları aşındırırken Fenerbahçe yeni stoper adaylarını belirlemeye başladı.

Sarı lacivertliler, Boavista forması giyen 21 yaşındaki Jackson Porozo'yu gündemine aldı. Fenerbahçe, Valencia'nın millî takımdan arkadaşı olan Ekvadorluyu kiralamak istiyor. Portekiz ekibi ise satış hedefliyor.

 

 

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