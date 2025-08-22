Fenerbahçe'den karaborsa açıklaması

Fenerbahçe 'de hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Alper Alpoğlu, karaborsa konusuyla ilgili A Spor yayınına bağlanarak önemli açıklamalar yaptı.

Benfica müsabakasında bir şahsın karaborsa yaptığının tespit edilmesi üzerine savcılık talimatıyla tutuklanması süreciyle ilgili konuşan Alpoğlu, tüm takımları ortak problemlere ve tüm usulsüzlüklere karşı sonuna kadar aynı kararlılıkla mücadele etmeye davet etti.

"Bu konu çok önemli bir konu. Konuyla ilgili bugün gündeme de çok önemli bir haber yansıdı. Karaborsa konusunun mağduru tüm takım taraftarlarıdır. Hem takımlarının maçlarına bilet bulamıyorlar hem de biletleri değerinin katbekat fazlasına satın almak zorunda kalıyorlar. Bizler de kulüpler olarak bu konunun üzerine elimizden geldiğince gitmek gayesindeyiz. Ciddi bir örgütlenme içinde olduklarını yapmış olduğumuz gerek iç denetim gerek kulübümüzün içinde bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımızın yapmış oldukları denetimler neticesinde öğrenmiş bulunuyoruz.Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karaborsa konusunda idari olarak son yıllarda önlemlerimizi aslında çok arttırdık. Eskiye nazaran ciddi oranda bu konuda azalma oldu ancak hukuki olarak da bunu organize eden, suç işlemekten çekinmeyen kişi ve kişilerle mücadele etmeden bu işin bitmeyeceği çok aşikârdı. Bu sebeple kulübümüz tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na son yıllarda yaptığımız tespitler neticesinde çok sayıda suç duyurusunda bulunduk, gerekli önlemleri de aslında aldık. Ama son 1 yılda gerek Cumhuriyet Başsavcılığımız buradan kendilerine de çok teşekkür etmek istiyorum, gerek Spor Şube Müdürlüğümüz gerekse kulübümüzün koordinasyonuyla bu işin üstüne kararlılıkla gitmek konusunda mutabık kaldık.Son olarak da haberlerinize yansıdığı şekliyle Benfica müsabakasında karaborsa yaptığı tespit edilen şahıs savcılık talimatıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Bu niçin önemli? İlk defa bu suçtan dolayı bir kişi tutuklanmış oldu. Bunun yansıması tabii ilerleyen günlerde daha fazla olacaktır diye düşünüyorum çünkü bu kişiyle sınırlı kalmayacaktır bu. Şahsın bağlantılı olduğu kişiler, bu işi yapmaya devam eden tüm kişiler ilerleyen süreçte gerekli hukuki tedbirler çünkü organize olarak hareket ettiklerinin tespit edildiğini de biliyoruz. Bununla ilgili olarak tüm hukuki tedbirler de ilerleyen zamanda uygulanacaktır diye düşünüyoruz.Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son yıllarda bu konuyla ilgili hukuki anlamda da elimizden gelen tüm mücadeleyi vermekteyiz. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Spor Şube Müdürlüğümüze kulübümüz adına hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bütün kulüplerin ortak problemi bu. Bütün rakiplerimizi de, başta karaborsa, yasa dışı bahis, sahte ürün gibi ortak problemlerimizin ve tüm usulsüzlüklerin önünü açmaya değil, sonuna kadar aynı kararlılıkla mücadele etmeye davet ediyoruz sizlerin vasıtasıyla: Çok önemli bir karar. Bu tutuklama konusu çok önemli. Artık bu suçun bir karşılığı olduğunun farkına varacaklardır diye düşünüyoruz."