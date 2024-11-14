Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İrfan Can Kahveci'ye büyük zam içeren bir teklifte bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif
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14 Kasım 2024 08:28
Fenerbahçe'de kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TEDİRGİNLİĞİNİ PAYLAŞTI

Sarı-Lacivertliler'in kısa süre önce yıllık 50 milyon TL teklif ettiği ancak fazla forma şansı bulamadığı için tedirginliğini kulüple paylaşan ve bu nedenden dolayı teklifi kabul etmeyen 29 yaşındaki oyuncuya yeni teklifin yolda olduğu öğrenildi.

İRFAN KABUL ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli kanat oyuncusuna bir hafta içinde yıllık 65 milyon liradan 3 yılık kontrat önereceği öğrenildi. İrfan Can'ın yapılacak bu teklifi kabul edeceği de gelen haberler arasında.

İrfan bu sezon Sarı-Lacivertli takımla 15 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



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