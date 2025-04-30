Fenerbahçe'den derbi primi kararı!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek sezonu derbi galibiyetiyle tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, kritik maç öncesi özel bir prim hazırlığı yapmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den derbi primi kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2025 11:08
Fenerbahçe Yönetimi, 4 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde prim uygulamasına gitmeme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında galibiyet primleri açıklamıştı.

DERBİ PRİMİ YOK

HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; yönetim, bu kez kritik derbiye özel herhangi bir prim belirlemedi. Şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları nedeniyle ekstra teşvik planlanmadığı belirtildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, teknik heyet ve futbolcular galibiyet için tamamen sportif motivasyona odaklanmış durumda.


 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.