Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk!

Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi turnuvalarının üçünde de çeyrek finale kalan dördüncü takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk!
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14 Mart 2024 23:39
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi geçerek UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki çeyrek finaliyle birlikte Avrupa'nın 3 büyük turnuvasında (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) çeyrek finale yükselen dördüncü takım oldu.

Fenerbahçe, Türkiye'de bunu başaran ilk takım olurken, sarı-lacivertliler dışında; Marsilya, Roma ve PSV Einhoven de 3 kupada çeyrek final oynadı.

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