Fenerbahçe'den Arda Kardeşler'e tepki

Fenerbahçeli futbolcular, Karagümrük ceza alanı önünde hücum ediyorken devre düdüğünü çalması üzerine Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'den Arda Kardeşler'e tepki
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26 Kasım 2023 19:53
Fenerbahçeli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e devre arası düdüğünün ardından büyük tepki gösterdi.

Sarı lacivertli takım, Karagümrük ceza alanı etrafında hücum ederken Arda Kardeşler, 45+3. dakikada mücadeleyi bitirdi. Fenerbahçeli oyuncular büyük tepki gösterirken, hakem 3 dakika uzatma işaret ettiğini belirtti.

Fenerbahçe'de Ferdi ve İrfan Can başta olmak üzere 7 futbolcu Arda Kardeşler'e bu kararı nedeniyle uzun süre itiraz etti.

Devreyi Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 1-0 önde kapattı.





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