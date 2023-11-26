Fenerbahçe'den Arda Kardeşler'e tepki

Fenerbahçeli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e devre arası düdüğünün ardından büyük tepki gösterdi.
Sarı lacivertli takım, Karagümrük ceza alanı etrafında hücum ederken Arda Kardeşler, 45+3. dakikada mücadeleyi bitirdi. Fenerbahçeli oyuncular büyük tepki gösterirken, hakem 3 dakika uzatma işaret ettiğini belirtti.
Fenerbahçe'de Ferdi ve İrfan Can başta olmak üzere 7 futbolcu Arda Kardeşler'e bu kararı nedeniyle uzun süre itiraz etti.
Devreyi Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 1-0 önde kapattı.
Sarı lacivertli takım, Karagümrük ceza alanı etrafında hücum ederken Arda Kardeşler, 45+3. dakikada mücadeleyi bitirdi. Fenerbahçeli oyuncular büyük tepki gösterirken, hakem 3 dakika uzatma işaret ettiğini belirtti.
Fenerbahçe'de Ferdi ve İrfan Can başta olmak üzere 7 futbolcu Arda Kardeşler'e bu kararı nedeniyle uzun süre itiraz etti.
Devreyi Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 1-0 önde kapattı.
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