Fenerbahçe'de zor seçim; Attila Szalai

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Attila Szalai'nin mutlaka kadroda kalmasını istiyor. Fenerbahçe Yönetimi de Macar yıldızı en az 1 sezon takımda tutmayı planlıyor. Ancak Aston Villa'nın Attila Szalai için yaptığı 15 milyon Pound'luk (176 milyon TL) teklifini geri çevirmek de kolay değil.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de zor seçim; Attila Szalai
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21 Temmuz 2021 13:17
Attila Szalai
Attila Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe Yönetimi'ni Attila Szalai'nin geleceği konusunda zor bir karar bekliyor. Macar yıldıza geçen sezondan beri Avrupa takımlarının ilgisi vardı. EURO 2020 sonrası ise bu ilgi, yerini ciddi tekliflere bırakmaya başladı. Vitor Pereira, şampiyonluk yarışında kesinlikle 23 yaşındaki stoperin kendileriyle beraber olmasını istiyor. Yönetimin planı da en az 1 sezon daha Szalai'yi takımda tutmak. Ancak Aston Villa'nın 15 milyon Pound (176 milyon TL) ile masaya oturması kafaları karıştırdı.

Ekonomik anlamda sıkıntı içinde olan Sarı-Lacivertliler için bu para adeta ilaç olacak. Diğer yandan Szalai'nin yerini doldurmak da kolay değil. Kadroda Caulker, Serdar Aziz, Tisserand, Lemos, Zanka ve Sadık olmak üzere 6 stoper daha var. Üstelik Gustavo ve Novak da hazırlık maçlarında bu bölgede oynadı. Yine de Szalai'nin satılması halinde bir transfer daha gelebilir. Yönetim, iyice düşündükten sonra Szalai'yle ilgili kararını Aston Villa'ya iletecek. 



 


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