Fenerbahçe'de yeni ikili: Djiku - Bonucci

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Ankaragücü mücadelesinde stoper ikilisinin Alexander Djiku ile Leonardo Bonucci olacağı bildirildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni ikili: Djiku - Bonucci
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26 Ocak 2024 13:06
Fenerbahçe'de stoper ikilisi tekrar değişiyor.

Son haftalarda defans Jayden Oosterwolde ile Leonardo Bonucci'den oluşurken, Başakşehir mücadelesinde İtalyan stoperin sakatlanmasının ardından Serdar Aziz-Jayden Oosterwolde ikilisi geride görev yaptı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın MKE Ankaragücü maçında stoperleri tekrar değiştireceği öğrenildi.

YENİ İKİLİ BONUCCI - DJIKU

Alexander Djiku, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerken, önceki günkü maçın kadrosunda yer almıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, Bonucci'nin de durumunun ciddi olmadığını ve tedbir amaçlı dinlendirildiğini açıklamıştı. Ankaragücü mücadelesinde Djiku ile Bonucci'nin sahada olacağı bildirildi. 

 
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