Fenerbahçe'de yeni başkan seçildi: Sadettin Saran!

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.
Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bıraktı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'deki 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı 257 oy farkla Sadettin Saran oldu. Resmi açıklamanın birazdan yapılması bekleniyor.
AÇILAN SANDIK: 50/50
Ali Koç: 12.114
Sadettin Saran: 12.331
