Fenerbahçe'de yaz-boz ilk 11!

Bu sezon şampiyonluk için yıldızlarla dolu bir kadro oluşturan Fenerbahçe, ideal 11'ini ve sistemini oluşturamadı.



Özellikle Jose Mourinho'nun Rangers maçından sonra yaptığı değişiklikler alınan başarısız sonuçların sebebi olarak gösteriliyor. Portekizli teknik adam, takımı resmen yaz boz tahtasına çevirdi.



FIRSAT TEPİLDİ



Son 7 maçta toplam 27 değişiklik oldu. Kadıköy'de 2 puan kaybedilen Samsun maçında 6 değişiklik olurken büyük bir fırsat tepilmişti. Deplasmanda alınan Bodrum galibiyetinde de yine sahada 6 farklı yeni isim görüldü.



SİSTEM BELİRSİZ!



Galatasaray karşısındaki 2 değişiklik ise 2-1'lik mağlubiyet sonrası Türkiye Kupası'na veda edilmesine neden oldu. Sivas ve Kayseri maçlarında 3'er değişiklik yapıldı. Trabzon maçında bu rakam 7'yi bulurken bu sefer mavcut sistem başkaydı. 4'lü savun dizilişine yeniden geri dönülmüştü.



CARLOS ŞAŞKINLIĞI



Mourinho sezona 4-2-3-1 sistemi ile başlamış, yaşanan sakatlıklar ve cezalıların olmasıyla defansı sürekli değiştirmişti. Sarı-Lacivertliler 2025'in gelmesiyle 3-4-1-2 sistemine geçmişti. Bununla beraber 18 maçlık yenilmezlik serisi yakalanmıştı. Çağlar ve Yusuf gibi formda 2 stoper olmasına rağmen 75 gündür oynamayan Diego Carlos'un Kayseri maçında oynaması bardağı taşıran son hamleydi.



İLK 11'LERDEKİ FARKLILIKLAR



Rangers-Samsun: 6 değişiklik



Samsun-Bodrum: 6 değişiklik



Bodrum-G.Saray: 2 değişiklik



G.Saray-Trabzon: 7 değişiklik



Trabzon-Sivas: 3 değişiklik



Sivas-Kayseri: 3 değişiklik







