Fenerbahçe'de toplu imza yolda

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcuların yanı sıra performansı iyi olan oyuncuların da kontratını uzatmak istiyor.Anlaşma sağlanan İsmail Yüksek dışında Valencia, Altay, Crespo ve Gustavo Henrique ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, 10-15 ocak tarihini hedef olarak belirledi. Bu isimlerle bir an önce anlaşmak isteyen yönetim, toplu imza töreni yapmayı planlıyor.Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Henrique'nin bonservisi alınacak ve resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Sambacı için Flamengo'ya 1.4 milyon euro ödeme yapılacak.