Fenerbahçe'de toplu imza yolda

İç transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncular ila toplu şekilde anlaşılması hedefleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de toplu imza yolda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2023 10:05
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcuların yanı sıra performansı iyi olan oyuncuların da kontratını uzatmak istiyor.

Anlaşma sağlanan İsmail Yüksek dışında Valencia, Altay, Crespo ve Gustavo Henrique ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, 10-15 ocak tarihini hedef olarak belirledi. Bu isimlerle bir an önce anlaşmak isteyen yönetim, toplu imza töreni yapmayı planlıyor. 

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Henrique'nin bonservisi alınacak ve resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Sambacı için Flamengo'ya 1.4 milyon euro ödeme yapılacak.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ