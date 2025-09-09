09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-190'
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-190'
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-190'
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-390'
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Fenerbahçe'de Tedesco kararı doğru mu? İşte o anket!

Fenerbahçe'de göreve getirilen Domenico Tedesco için verilen karar doğru mu? İtalyan teknik adam başarılı olur mu? Ankete katıl ve kararını bildir.

calendar 09 Eylül 2025 19:18 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 19:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Tedesco kararı doğru mu? İşte o anket!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve ekibi, teknik direktör adayları içerisinde seçimi yaptı. Domenico Tedesco'nun takımına başına getirilmesine karar verildi.

Sarı-lacivertli camiada, 39 yaşındaki İtalyan teknik adamın göreve getirilmesi bir kısım tarafından eleştirildi, bir kısım tarafından ise doğru bulundu. Sosyal medyada ise negatif sesler daha fazla öne çıktı.

Sporx'in sosyal medya hesabında açtığı "Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de başarılı olur mu?" anketi ise kısa sürede büyük ilgi gördü.


Sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra futbolseverler, ankete katılmaya ve oyunu vermeye devam ediyor. Aşağıdaki Sporx'in X hesabına tıklayarak, ankete oyunuzu verebilirsiniz.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.