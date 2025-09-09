Fenerbahçe'de Tedesco kararı doğru mu? İşte o anket!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve ekibi, teknik direktör adayları içerisinde seçimi yaptı. Domenico Tedesco'nun takımına başına getirilmesine karar verildi.
Sarı-lacivertli camiada, 39 yaşındaki İtalyan teknik adamın göreve getirilmesi bir kısım tarafından eleştirildi, bir kısım tarafından ise doğru bulundu. Sosyal medyada ise negatif sesler daha fazla öne çıktı.
Sporx'in sosyal medya hesabında açtığı "Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de başarılı olur mu?" anketi ise kısa sürede büyük ilgi gördü.
Sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra futbolseverler, ankete katılmaya ve oyunu vermeye devam ediyor. Aşağıdaki Sporx'in X hesabına tıklayarak, ankete oyunuzu verebilirsiniz.
🤔Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de başarılı olur mu?
— Sporx (@sporx) September 9, 2025