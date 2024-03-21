Fenerbahçe'de tarihi katılım çağrısı

Fenerbahçe yönetimi 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurula tarihi bir katılım sağlanması adına çalışıyor.
Başkan Ali Koç, ligden çekilme dahil her türlü aksiyonun değerlendirileceği bu toplantıdan camianın tümünü kapsayan bir karar çıkmasını arzuluyor. Sarı-lacivertli kurmaylar işin çoğunluk aranmadan yapılacak 9 Nisan'daki oturuma kalmasından endişe ediyor. 2 Nisan'da alınacak kararın, diğerine göre daha ciddi bir etki yaratacağına inanılıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı da nisanın ilk haftasında.
EN AZ 6 BİN KİŞİ
Peki bu ne anlama geliyor? Genel kurullara aidat borcu olmayan kongre üyeleri katılabiliyor. Bu sayı Fenerbahçe'de şu an 30 binin üzerinde. Toplam üye sayısı ise 55 binden fazla. Bu da 2 Nisan'daki ilk toplantıya en az 15 binin üzerinde genel kurul üyesinin katılması gerektiği anlamına geliyor.
Yöneticiler ve dernekler çalışmalarına hız verdi. İstanbul dışındaki üyelerin 2 Nisan'daki genel kurula katılma adına uçak biletlerini ve otel rezervasyonlarını yaptırdığı öğrenildi. Yönetim de bu yönde çağrılarına devam ediyor.
Başkan Ali Koç, ligden çekilme dahil her türlü aksiyonun değerlendirileceği bu toplantıdan camianın tümünü kapsayan bir karar çıkmasını arzuluyor. Sarı-lacivertli kurmaylar işin çoğunluk aranmadan yapılacak 9 Nisan'daki oturuma kalmasından endişe ediyor. 2 Nisan'da alınacak kararın, diğerine göre daha ciddi bir etki yaratacağına inanılıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı da nisanın ilk haftasında.
EN AZ 6 BİN KİŞİ
Peki bu ne anlama geliyor? Genel kurullara aidat borcu olmayan kongre üyeleri katılabiliyor. Bu sayı Fenerbahçe'de şu an 30 binin üzerinde. Toplam üye sayısı ise 55 binden fazla. Bu da 2 Nisan'daki ilk toplantıya en az 15 binin üzerinde genel kurul üyesinin katılması gerektiği anlamına geliyor.
Yöneticiler ve dernekler çalışmalarına hız verdi. İstanbul dışındaki üyelerin 2 Nisan'daki genel kurula katılma adına uçak biletlerini ve otel rezervasyonlarını yaptırdığı öğrenildi. Yönetim de bu yönde çağrılarına devam ediyor.
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