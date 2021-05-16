Fenerbahçe'de tarihi hayal kırıklığı!

Fenerbahçe tarihinin en uzun şampiyonluk hasretine resmen imza attı. Bu sezon da 3. sırada kalan Fenerbahçe, tarihinin en kötü lig serisini yaşadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tarihi hayal kırıklığı!
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16 Mayıs 2021 10:01
Fenerbahçe tarihinin en uzun şampiyonluk hasretine resmen imza attı.

En son 2014 yılında ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, bu sezonu da pas geçerek, şampiyonluk hasretinde 7. yılını tamamladı. En son 1989-1996 arası zirveden uzak kalan sarı-lacivertliler, kupa hasretini 2022'ye taşıyarak, şampiyonluk özlemini 8 yıla götürmüş olacak.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç dönemlerinde böylesi kötü bir rekor kırılmış oldu.

3 yılda sıfır çekti

Başkan Ali Koç, göreve geldiği 3 Haziran 2018'den bu yana yine başarı göremedi. Son 3 sezonda Fenerbahçe, kupa kazanamazken ligde ilk 2'ye bile giremedi. 2018-19 sezonunu 6. bitiren sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunu da 7. tamamladı.

Bu sezon da 3. sırada kalan Fenerbahçe, tarihinin en kötü lig serisini yaşadı. 

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