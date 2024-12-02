Fenerbahçe'de sözleşme için gözler Osayi Samuel'de

Fenerbahçe, yeni sözleşme için son teklifini yaptığı Bright Osayi-Samuel'den gelecek teklifi bekliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sözleşme için gözler Osayi Samuel'de
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02 Aralık 2024 09:02
İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme yapan, Dusan Tadic'le prensipte anlaşan Fenerbahçe'de gözler Bright Osayi-Samuel'e çevrildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nijeryalıya senelik 2,1 milyon euro ücretle üç yıllık yeni teklif yapıldı.

Sarı lacivertliler, dev talipleri olan Osayi'den cevap bekliyor.

2021'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 152 maçta 7 gol attı ve 14 asist yaptı.

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