Fenerbahçe'de son dört gol Tadic'ten

Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 3 maçta atılan gollerin hepsi Sırp yıldız Dusan Tadic'ten geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de son dört gol Tadic'ten
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2023 23:32
Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerin attığı son 4 gole imzasını attı.

VavaCars Fatih Karagümrük filelerini 1'i penaltıdan 2 kez havalandıran Tadic, Trabzonspor maçında da takımının attığı 2 golü penaltıdan kaydetmişti. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında ise gol atmayı başaramamıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana dek sarı-lacivertli formayla 4 gol atan Tadic, ligde ise 6. golüne ulaştı.

Dusan Tadic ayrıca son 2 iç saha maçında 4 gol atmayı da başardı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery