Fenerbahçe'de seri sona erdi!

Süper Lig'de Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de seri sona erdi!
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25 Şubat 2025 12:17
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından 0-0'lık eşitlikle döndü.

0-0'lık derbi sonucuyla birlikte Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki galibiyet serisi sona erdi.

Süper Lig'de Galatasaray'dan önce Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ardından ligde çıktığı 7 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Derbi beraberliği ile Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sona erdi.


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