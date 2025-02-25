Fenerbahçe'de seri sona erdi!

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından 0-0'lık eşitlikle döndü.
0-0'lık derbi sonucuyla birlikte Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki galibiyet serisi sona erdi.
Süper Lig'de Galatasaray'dan önce Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ardından ligde çıktığı 7 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Derbi beraberliği ile Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sona erdi.
0-0'lık derbi sonucuyla birlikte Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki galibiyet serisi sona erdi.
Süper Lig'de Galatasaray'dan önce Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ardından ligde çıktığı 7 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Derbi beraberliği ile Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sona erdi.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<