Fenerbahçe'de Saint-Maximin sahneye çıkıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Lille eşleşmesi öncesi ilk 11'e yerleşmeye hazırlanıyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Saint-Maximin sahneye çıkıyor
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03 Ağustos 2024 17:16
Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi öncesi yeni transfer Allan Saint-Maximin ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho, yapılan son taktik idmanda Saint-Maximin'i ilk 11'de denedi ve oyuncunun ne kadar hazır olduğunu görmek istedi.



İdmanda sol kanatta denenen Fransız oyuncu, Jose Mourinho tarafından görev verilmesi halinde 6 Ağustos Salı günü Fransa'da oynanacak ilk maçta Lille karşısında sahaya ilk 11'de çıkabilir.

Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı yıldız oyuncu, henüz sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmadı.



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