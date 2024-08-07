Fenerbahçe'de Saint-Maximin rüzgarı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, ilk maçında etkili bir oyun sergileyerek beğeni topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Saint-Maximin rüzgarı!
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07 Ağustos 2024 11:42
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 11:45
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli Jeddah'dan kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, yeni takımıyla ilk maçına Lille deplasmanında çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanatta görevlendirdiği Saint-Maximin, oyunda kaldığı süre boyunca son derece etkili bir performans sergiledi.

Rakip savunmaya zor anlar yaşatan 27 yaşındaki yıldız, ikinci yarıda 47 ve 49'da toplamda 3 kez gole yaklaştı ama kaleci Chevalier'i geçemedi.

Yorgunluk belirtilerinin ardından Mourinho, oyuncusunu 70'te kenara aldı.

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