Fenerbahçe'de Saint-Maximin rüzgarı!

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli Jeddah'dan kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, yeni takımıyla ilk maçına Lille deplasmanında çıktı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanatta görevlendirdiği Saint-Maximin, oyunda kaldığı süre boyunca son derece etkili bir performans sergiledi.
Rakip savunmaya zor anlar yaşatan 27 yaşındaki yıldız, ikinci yarıda 47 ve 49'da toplamda 3 kez gole yaklaştı ama kaleci Chevalier'i geçemedi.
Yorgunluk belirtilerinin ardından Mourinho, oyuncusunu 70'te kenara aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanatta görevlendirdiği Saint-Maximin, oyunda kaldığı süre boyunca son derece etkili bir performans sergiledi.
Rakip savunmaya zor anlar yaşatan 27 yaşındaki yıldız, ikinci yarıda 47 ve 49'da toplamda 3 kez gole yaklaştı ama kaleci Chevalier'i geçemedi.
Yorgunluk belirtilerinin ardından Mourinho, oyuncusunu 70'te kenara aldı.
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