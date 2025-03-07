Fenerbahçe'de Mourinho şaşkınlığı!

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda sahasında Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe'de dikkat çeken konulardan biri teknik direktör Jose Mourinho'nun kararları oldu.
Karşılaşmadan önce turun çift ayaklı bir eşleşme olduğunu söyleyen Mourinho, buna rağmen Rangers karşısında 1-2 geride kapatılan ilk yarının ardından çok erken risk aldı.
İkinci yarının başında Yusuf Akçiçek'i oyundan alan Mourinho, genç futbolcu yerine Anderson Talisca'yı oyuna dahil etti. Portekizli teknik adam, 54. dakikada ise bu kez Sebastian Szymanski yerine Alan Saint-Maximin'i sahaya sürdü.
79'daki Mert Müldür - İrfan Can Kahveci değişikliği ile iyice risk alan Mourinho, Vaclav Cerny'nin 81. dakikada attığı gole engel olamadı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Jose Mourinho'nun Rangers maçında çok erken risk alması taraftarlarda şaşkınlığa neden oldu.
MAÇTAN SONRA NE DEDİ?
Portekizli teknik adam, maçın ardından, "Sahanın her yerinde kötüydük, sadece savunmada kötüydük demek adil olmaz. Bu söylemime güleceksiniz ama aslında bu performansa göre bu iyi bir sonuç. Daha da kötü olabilirdi. Bir penaltımız vardı ama böyle bir performanstan sonra hakem konuşmak doğru değil. Saha içinde dinamiğimiz iyi değildi. İkili mücadeleleri kaybettik, hızlı top çeviremedik." sözlerini sarf etti.
Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "90 dakika daha olması bizim için tek pozitif şey ama bu maçtan herhangi bir kritik sonuç çıkaramıyorum. Pozitif hiçbir şey göremiyorum, her şey yanlıştı. Yakaladığımız iyi pozisyonlarda da kaleci harika kurtarışlar yaptı. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Tek olumlu yanı telafi etmek için bir maçımız daha olması." diye konuştu.
Fenerbahçe'de dikkat çeken konulardan biri teknik direktör Jose Mourinho'nun kararları oldu.
Karşılaşmadan önce turun çift ayaklı bir eşleşme olduğunu söyleyen Mourinho, buna rağmen Rangers karşısında 1-2 geride kapatılan ilk yarının ardından çok erken risk aldı.
İkinci yarının başında Yusuf Akçiçek'i oyundan alan Mourinho, genç futbolcu yerine Anderson Talisca'yı oyuna dahil etti. Portekizli teknik adam, 54. dakikada ise bu kez Sebastian Szymanski yerine Alan Saint-Maximin'i sahaya sürdü.
79'daki Mert Müldür - İrfan Can Kahveci değişikliği ile iyice risk alan Mourinho, Vaclav Cerny'nin 81. dakikada attığı gole engel olamadı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Jose Mourinho'nun Rangers maçında çok erken risk alması taraftarlarda şaşkınlığa neden oldu.
MAÇTAN SONRA NE DEDİ?
Portekizli teknik adam, maçın ardından, "Sahanın her yerinde kötüydük, sadece savunmada kötüydük demek adil olmaz. Bu söylemime güleceksiniz ama aslında bu performansa göre bu iyi bir sonuç. Daha da kötü olabilirdi. Bir penaltımız vardı ama böyle bir performanstan sonra hakem konuşmak doğru değil. Saha içinde dinamiğimiz iyi değildi. İkili mücadeleleri kaybettik, hızlı top çeviremedik." sözlerini sarf etti.
Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "90 dakika daha olması bizim için tek pozitif şey ama bu maçtan herhangi bir kritik sonuç çıkaramıyorum. Pozitif hiçbir şey göremiyorum, her şey yanlıştı. Yakaladığımız iyi pozisyonlarda da kaleci harika kurtarışlar yaptı. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Tek olumlu yanı telafi etmek için bir maçımız daha olması." diye konuştu.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<