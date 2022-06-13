Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi; Yeni Krasic

Jorge Jesus ile yeni sezonu bugün sağlık kontrolleriyle açacak olan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu Mesut Özil'in sarı lacivertli forma altındaki geleceği. Konya maçının devre arasında kendisini kenara almak isteyen İsmail Kartal'a tepki göstererek Almanca sözlerle kramponlarını yere fırlatan Mesut'u bu davranışının ardından yönetim kadro dışı bırakmıştı. Aradan geçen üç aylık süre zarfında Fenerbahçe cephesi bir geri adım atmamış, Jesus da imza töreninde mevcut kararın kendisi için de geçerli olacağını belirtipdemişti.bu süre zarfında menajeri Erkut Söğüt, çeşitli defalar yıldız futbolcunun iki yıllık daha sözleşmesi olduğunu, başka bir takıma gitmeyeceğini ve Fenerbahçe'de kalacağını belirtmişti. Dünyaca ünlü futbolcu da sarı lacivertli takımda mutlu olduğunun vurgusuna yaparak kontratının devam ettiğine dikkat çekmişti. Bugün sağlık kontrolleriyle sezonu açacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda bir gelişme olup olmayacağı merak konusu. Yıldız oyuncunungözükürken iki tarafın da nasıl bir strateji uygulayacağı merakla bekleniyor.Yıldız futbolcunun sağlık kontrolünden geçip geçmeyeceği, takımdan ayrı olarak çalışıp çalışmayacağı veya menajer aracılığıyla maddi alacaklarıma yönelik bir orta yol bulunarak Fenerbahçe'den tamamen kopup kopmayacağının ay sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu eğer kadro dışı kararına rağmen kalmakta ısrar ederse Kanaryakrizi yaşayabilir.Büyük umutlarla transfer edilen Sırp yıldız, kendisine kulüp bulması çağrılarını yanıtsız bırakırken 2014-15'te hiç oynamadan A2 takımı ile idmanlara çıkarak yıllıkalmaya devam etmişti.Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalsa dahi çalışmalara A takımla devam etmesine olanak sağlayan özel bir madde bulunuyor.