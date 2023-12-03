Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş geri dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sağlık ekibinin kontrolünde tedavisine devam eden ve dün sahada bireysel olarak çalışan Mert Hakan Yandaş'ın, bugünden itibaren takım arkadaşlarına katılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş geri dönüyor
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03 Aralık 2023 09:50
Fenerbahçe'de tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş'tan haber geldi.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçın yedekleri arasında yer almasına rağmen forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, sonrasında Sarı Lacivertliler'in hiçbir maçında kadroya girememişti.

Sağlık ekibinin kontrolünde tedavisine devam eden ve dün sahada bireysel olarak çalışan tecrübeli orta sahanın, bugünden itibaren takım arkadaşlarına katılması bekleniyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 4 asiste imza attı. 

 
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