'de tedavisi devam eden'tan haber geldi.Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçın yedekleri arasında yer almasına rağmen forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, sonrasında Sarı Lacivertliler'in hiçbir maçında kadroya girememişti.Sağlık ekibinin kontrolünde tedavisine devam eden ve dün sahada bireysel olarak çalışan tecrübeli orta sahanın, bugünden itibaren takım arkadaşlarına katılması bekleniyor.29 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 4 asiste imza attı.