Fenerbahçe'de Mert Hakan gelişmesi

Süper Lig'de kritik derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş cuma günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılmadı.
30 yaşındaki futbolcunun derbide kadroya alınma ihtimali düşük.
DERBİ NE ZAMAN?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
BU SEZON MERT HAKAN
Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Mert Hakan, 3 asist yaptı.
Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş cuma günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılmadı.
30 yaşındaki futbolcunun derbide kadroya alınma ihtimali düşük.
DERBİ NE ZAMAN?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
BU SEZON MERT HAKAN
Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Mert Hakan, 3 asist yaptı.