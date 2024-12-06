Fenerbahçe'de Mert Hakan gelişmesi

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın Beşiktaş ile oynanacak derbide kadroya alınma ihtimali düşük.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan gelişmesi
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06 Aralık 2024 17:51
Son güncelleme 06 Aralık 2024 18:00
Süper Lig'de kritik derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş cuma günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılmadı.

30 yaşındaki futbolcunun derbide kadroya alınma ihtimali düşük.

DERBİ NE ZAMAN?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

BU SEZON MERT HAKAN

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Mert Hakan, 3 asist yaptı. 

 


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