Giresunspor'la berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen ve artık beraberlik lüksü bile olmayan Fenerbahçe'de Trabzonspor maçına büyük önem veriliyor.
Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor karşılaşmasından mutlaka 3 puan çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda lige verilen arada teknik patron Jorge Jesus ve ekibi analizlerini yapıyor. Jesus'un Trabzonspor karşısındaki en önemli kozunun Enner Valencia olması bekleniyor. Ekvadorlu yıldızın, ligde 4 haftadır gol atamaması ve arada ufak bir sakatlık yaşaması da göz önünde bulunduruluyor. Valencia'nın takım için önemli bir isim olduğu, performansının doğrudan skoru ve takıma etki ettiği vurgulanıyor. Bu sebeple teknik heyetin hücumda tamamen Valencia üzerine bir planla bordo-mavili rakibini yenmeyi planlayacağı kaydedildi.
Bu sezon ligde 28 maçta attığı 27 golle krallık listesinde iddialı konumunda yer alan 33 yaşındaki forvetin de Trabzonspor maçıyla beraber yeniden bir çıkış yakalamayı amaçladığı bildirildi.
Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor karşılaşmasından mutlaka 3 puan çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda lige verilen arada teknik patron Jorge Jesus ve ekibi analizlerini yapıyor. Jesus'un Trabzonspor karşısındaki en önemli kozunun Enner Valencia olması bekleniyor. Ekvadorlu yıldızın, ligde 4 haftadır gol atamaması ve arada ufak bir sakatlık yaşaması da göz önünde bulunduruluyor. Valencia'nın takım için önemli bir isim olduğu, performansının doğrudan skoru ve takıma etki ettiği vurgulanıyor. Bu sebeple teknik heyetin hücumda tamamen Valencia üzerine bir planla bordo-mavili rakibini yenmeyi planlayacağı kaydedildi.
Bu sezon ligde 28 maçta attığı 27 golle krallık listesinde iddialı konumunda yer alan 33 yaşındaki forvetin de Trabzonspor maçıyla beraber yeniden bir çıkış yakalamayı amaçladığı bildirildi.