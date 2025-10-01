01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Fenerbahçe'de Jhon Duran'a ev şoku!

Fenerbahçe'nin genç forveti Jhon Duran, ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evden çıkarıldı iddiasıyla gündeme geldi.

calendar 01 Ekim 2025 11:39 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 11:45
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Jhon Duran'a ev şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jhon Duran, saha dışı bir problemle gündeme geldi.
 
Takvim'in haberine göre, Kolombiyalı futbolcu, yaşadığı evden ev sahibiyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu çıkarıldı.
 
ESKİ YÖNETİMLE BAĞLANTILI BİR SORUN
 
İddiaya göre, olayın arka planında eski Fenerbahçe yönetiminden bir isimle ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık yatıyor.
 
Duran'ın evde yaşadığı süreçle ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, konu futbol camiasında da gündem oldu.
 
Kulüpten ya da oyuncunun temsilcisinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
 
NICE MAÇINDA YOK
 
Öte yandan, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jhon Duran'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Nice karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
 
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, genç forveti riske etmeyi düşünmediği ifade ediliyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.