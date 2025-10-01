Fenerbahçe'de Jhon Duran'a ev şoku!

Fenerbahçe 'nin genç yıldızı Jhon Duran, saha dışı bir problemle gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre, Kolombiyalı futbolcu, yaşadığı evden ev sahibiyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu çıkarıldı.

ESKİ YÖNETİMLE BAĞLANTILI BİR SORUN

İddiaya göre, olayın arka planında eski Fenerbahçe yönetiminden bir isimle ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık yatıyor.

Duran'ın evde yaşadığı süreçle ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, konu futbol camiasında da gündem oldu.

Kulüpten ya da oyuncunun temsilcisinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

NICE MAÇINDA YOK

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jhon Duran'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Nice karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, genç forveti riske etmeyi düşünmediği ifade ediliyor.