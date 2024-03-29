Fenerbahçe'de futbolcular çekilmek istemiyor

Fenerbahçe camiası 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulu bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim, ligden çekilme, futbol şubesini bir sene dondurma ve başka bir ligden takım alma gibi pek çok opsiyonu gündemlerinde tutuyor.
Verilecek kesin kararla ilgili genel kuruldan onay isteyecek Ali Koç'a, sarı-lacivertli futbolcuların da görüş bildireceği öğrenildi. Takım içinde yapılan toplantıda lige devam edilmesi yönünde karar çıktığı ifade edildi.
"HERKESİ YENECEĞİZ"
Futbolcuların konuyu kendi aralarında değerlendirirken lige devam edilmesi yönündeki kararı oy birliğiyle aldığı öğrenildi.
Bu düşüncelerini teknik patron İsmail Kartal'a da ilettiler. Kartal'ın da ligden çekilmeye karşı olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli futbolcular, Ali Koç'la görüşüp, "Lige devam edelim başkanım. Herkesi yenerek gereken cevabı sahada vereceğiz. Şampiyon olacağız, Çekilmeyelim" mesajını iletecek.
Verilecek kesin kararla ilgili genel kuruldan onay isteyecek Ali Koç'a, sarı-lacivertli futbolcuların da görüş bildireceği öğrenildi. Takım içinde yapılan toplantıda lige devam edilmesi yönünde karar çıktığı ifade edildi.
"HERKESİ YENECEĞİZ"
Futbolcuların konuyu kendi aralarında değerlendirirken lige devam edilmesi yönündeki kararı oy birliğiyle aldığı öğrenildi.
Bu düşüncelerini teknik patron İsmail Kartal'a da ilettiler. Kartal'ın da ligden çekilmeye karşı olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli futbolcular, Ali Koç'la görüşüp, "Lige devam edelim başkanım. Herkesi yenerek gereken cevabı sahada vereceğiz. Şampiyon olacağız, Çekilmeyelim" mesajını iletecek.