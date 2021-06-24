Fenerbahçe'de forvete Santos Borre atağı

Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre River Plate ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı golcü Santos Borre için Fenerbahçe Yönetimi'nin temasta olduğu yazıldı.Özellikle 25 yaşındaki oyuncunun, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve bu anlamda en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.Bu sezon 17 maçta 8 gol atan Borre, 2017'de Atletico Madrid'den 3.5 milyon euro bedelle alınmıştı. Şu anda piyasa değeri için 17 milyon euro gösteriliyor