Fenerbahçe'de eşine az rastlanacak bir rotasyon!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Son olarak Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de eşine az rastlanacak bir rotasyon oluştu.

Haber; Fanatik
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de eşine az rastlanacak bir rotasyon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 10:30
Son güncelleme 27 Ocak 2024 10:31
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın elinde, her pozisyonda alternatiflerin bulunduğu geniş bir kadro var. Ancak özellikle stoper bölgesinde, eşine az rastlanacak bir rotasyon oluştu. Savumanın göbeğindeki forma savaşı tam anlamıyla alev alacak.

Sezonun ilk bölümünde ideal ikili Alexander Djiku-Rodrigo Becao'ydu. Djiku, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndü, Becao da sakatlığını atlattı.

Sol bek olarak transfer edilen Jayden Oosterwolde bu sezon stopere dönüştü.

Serdar Aziz, sağlıklı olduğu dönemlerde verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı.

Bu isimlere, adını şimdiden İtalyan futbol tarihine yazdıran Leonardo Bonucci eklenmişti. Şimdi Çağlar Söyüncü de geliyor.

İsmail Kartal, tüm isimler sağlıklı olduğunda stoper bölgesindeki iki formayı altı oyuncusu arasında paylaştırmaya çalışacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery