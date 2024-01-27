Fenerbahçe'de eşine az rastlanacak bir rotasyon!

'de İsmail Kartal'ın elinde, her pozisyonda alternatiflerin bulunduğu geniş bir kadro var. Ancak özellikle stoper bölgesinde, eşine az rastlanacak bir rotasyon oluştu. Savumanın göbeğindekiSezonun ilk bölümünde ideal ikili'ydu. Djiku, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndü, Becao da sakatlığını atlattı.Sol bek olarak transfer edilenbu sezon stopere dönüştü., sağlıklı olduğu dönemlerde verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı.Bu isimlere, adını şimdiden İtalyan futbol tarihine yazdıraneklenmişti. Şimdi Çde geliyor.İsmail Kartal, tüm isimler sağlıklı olduğunda stoper bölgesindeki iki formayı altı oyuncusu arasında paylaştırmaya çalışacak.