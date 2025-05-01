Fenerbahçe'de En-Nesyri ile özel görüşme!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın golcü ismi Youssef En-Nesyri ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de En-Nesyri ile özel görüşme!
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01 Mayıs 2025 11:20
Fenerbahçe'de son haftalarda formu düşüşe geçen Youssef En-Nesyri için teknik direktör Jose Mourinho'dan hamle geldi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, derbi öncesi En-Nesyri ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Mourinho, bu görüşmede Faslı golcüye güvenini yineledi.

Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta süre bulan En-Nesyri, 26 gol attı ve 7 asist yaptı.

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