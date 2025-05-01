Fenerbahçe'de En-Nesyri ile özel görüşme!

Fenerbahçe'de son haftalarda formu düşüşe geçen Youssef En-Nesyri için teknik direktör Jose Mourinho'dan hamle geldi.
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, derbi öncesi En-Nesyri ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Mourinho, bu görüşmede Faslı golcüye güvenini yineledi.
Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta süre bulan En-Nesyri, 26 gol attı ve 7 asist yaptı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, derbi öncesi En-Nesyri ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Mourinho, bu görüşmede Faslı golcüye güvenini yineledi.
Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta süre bulan En-Nesyri, 26 gol attı ve 7 asist yaptı.