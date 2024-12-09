Fenerbahçe'de eleştiriler Dzeko'ya

Fenerbahçe'de derbide önemli fırsatları kullanamayan Edin Dzeko, eleştirilerin hedefi oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de eleştiriler Dzeko'ya
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09 Aralık 2024 08:58
Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Oynanan futbol da tam olarak taraftarları tatmin etmedi. Ancak buna rağmen 5 net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko'ya tepkiler geldi.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ilk yarısında kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapan Dzeko'nun topunu Emirhan çizgiden çıkarmıştı. Dzeko, 49'uncu dakikada ise yine Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi. Fenerbahçeli taraftarlar 38 yaşındaki oyuncuya bu pozisyonlarda golü bulamamasının ardından büyük tepki gösterdi.

osyal medyada eleştirilerin odak noktası olan deneyimli oyuncu, büyük üzüntü yaşadı.

Edin Dzeko, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 13 gol attı. 38 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin en çok ağları sarsan isimi konumunda yer alıyor.

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