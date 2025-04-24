Sezon sonu yaklaşırken Fenerbahçe'de önemli kararlar da netleşmeye başladı. Yönetim, uzun süredir gündemde olan Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kayserispor maçı sonrası yapılan toplantıda, iki yıldız oyuncu ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.
SÖZLEŞMELERİ YENİLENMEYECEK
Sezon boyunca zaman zaman eleştirilerin hedefinde olan ve performansları tartışma konusu haline gelen 36 yaşındaki Tadic ve 39 yaşındaki Dzeko'nun sözleşmeleri yenilenmeyecek.
SON 6 HAFTALARI
Fenerbahçe, hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanırken, bu karar takımın geleceği açısından da önemli bir dönüm noktası olacak. İki oyuncu, sezonun son 6 haftasında forma giymeye devam edecek.
DİKKAT ÇEKEN GOL VE ASİST KATKISI
Fenerbahçe'nin 2023 yazında kadrosuna kattığı Dzeko ve Tadic, sarı-lacivertli forma altında dikkat çeken gol ve asist katkısında bulundu.
Tadic, 104 maçta 29 gol ve 32 asistlik skor katkısı verdi. Dzeko ise 94 maçta 44 gol ve 18 asistlik performans gösterdi.
Kayserispor maçı sonrası yapılan toplantıda, iki yıldız oyuncu ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.
SÖZLEŞMELERİ YENİLENMEYECEK
Sezon boyunca zaman zaman eleştirilerin hedefinde olan ve performansları tartışma konusu haline gelen 36 yaşındaki Tadic ve 39 yaşındaki Dzeko'nun sözleşmeleri yenilenmeyecek.
SON 6 HAFTALARI
Fenerbahçe, hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanırken, bu karar takımın geleceği açısından da önemli bir dönüm noktası olacak. İki oyuncu, sezonun son 6 haftasında forma giymeye devam edecek.
DİKKAT ÇEKEN GOL VE ASİST KATKISI
Fenerbahçe'nin 2023 yazında kadrosuna kattığı Dzeko ve Tadic, sarı-lacivertli forma altında dikkat çeken gol ve asist katkısında bulundu.
Tadic, 104 maçta 29 gol ve 32 asistlik skor katkısı verdi. Dzeko ise 94 maçta 44 gol ve 18 asistlik performans gösterdi.