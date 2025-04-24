Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic kararı

Fenerbahçe yönetimi, iki tecrübeli yıldızı Edin Dzeko ve Dusan Tadic için sezon sonuna bıraktığı kararı netleştirdi. Ligin bitimiyle vedalar yaşanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic kararı
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24 Nisan 2025 10:58
Sezon sonu yaklaşırken Fenerbahçe'de önemli kararlar da netleşmeye başladı. Yönetim, uzun süredir gündemde olan Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi.

Kayserispor maçı sonrası yapılan toplantıda, iki yıldız oyuncu ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

SÖZLEŞMELERİ YENİLENMEYECEK

Sezon boyunca zaman zaman eleştirilerin hedefinde olan ve performansları tartışma konusu haline gelen 36 yaşındaki Tadic ve 39 yaşındaki Dzeko'nun sözleşmeleri yenilenmeyecek.

SON 6 HAFTALARI

Fenerbahçe, hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanırken, bu karar takımın geleceği açısından da önemli bir dönüm noktası olacak. İki oyuncu, sezonun son 6 haftasında forma giymeye devam edecek.

DİKKAT ÇEKEN GOL VE ASİST KATKISI

Fenerbahçe'nin 2023 yazında kadrosuna kattığı Dzeko ve Tadic, sarı-lacivertli forma altında dikkat çeken gol ve asist katkısında bulundu.

Tadic, 104 maçta 29 gol ve 32 asistlik skor katkısı verdi. Dzeko ise 94 maçta 44 gol ve 18 asistlik performans gösterdi. 

 
 

 

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