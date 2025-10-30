Fenerbahçe'de derbi öncesi Jhon Duran kararı!

Fenerbahçe'de derbi öncesi Jhon Duran'ın durumu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde Duran'ın da Beşiktaş derbisinde süre alması bekleniyor. Sakatlığını atlatıp Stuttgart ve Gaziantep FK maçlarında kadroda yer alan Duran, fiziksel olarak güç topluyor.
DERBİDE SÜRE ALACAK
Stuttgart maçınra süre de bulan yıldız forvetin, 2 Kasım Pazar günkü Beşiktaş derbisinde ikinci yarıda forma şansı bulması planlanıyor. Tedesco golcü oyuncuya çok güven duyuyor.
PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maçta 331 dakika süre alan Kolombiyalı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
