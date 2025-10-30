30 Ekim
Fenerbahçe'de derbi öncesi Jhon Duran kararı!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde süre alabilecek.

calendar 30 Ekim 2025 09:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de derbi öncesi Jhon Duran kararı!
Fenerbahçe'de derbi öncesi Jhon Duran'ın durumu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde Duran'ın da Beşiktaş derbisinde süre alması bekleniyor. Sakatlığını atlatıp Stuttgart ve Gaziantep FK maçlarında kadroda yer alan Duran, fiziksel olarak güç topluyor.

DERBİDE SÜRE ALACAK

Stuttgart maçınra süre de bulan yıldız forvetin, 2 Kasım Pazar günkü Beşiktaş derbisinde ikinci yarıda forma şansı bulması planlanıyor. Tedesco golcü oyuncuya çok güven duyuyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maçta 331 dakika süre alan Kolombiyalı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

  • KL
