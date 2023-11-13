Marsilya'dan transfer edilen ve 15 milyon Euro'luk bonservis maliyetiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olan Cengiz Ünder, Adana'da yine beklentileri karşılayamadı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giymeyen milli futbolcu, 75'te İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Hiçbir varlık gösteremeyen ve sadece 1 ikili mücadele kazanıp 1 isabetsiz şut atan tecrübeli oyuncuya, sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giymeyen milli futbolcu, 75'te İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Hiçbir varlık gösteremeyen ve sadece 1 ikili mücadele kazanıp 1 isabetsiz şut atan tecrübeli oyuncuya, sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.