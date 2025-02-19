Fenerbahçe'de Bankalar Birliği hazırlığı!

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, 3.05 milyar TL'lik borcun 1.5 milyar TL'sini sermaye artırımından gelecek parayla kapatacak.
Fenerbahçe Token'dan beklenen 15 milyon Euro'luk gelir de Bankalar Birliği borcuna gidecek.
Stat isim ve Adidas ile yapılacak sponsorluk anlaşmasından da gelecek 23 milyon Euro'yla tüm borcun kapatılması hedefleniyor.
Fenerbahçe Token'dan beklenen 15 milyon Euro'luk gelir de Bankalar Birliği borcuna gidecek.
Stat isim ve Adidas ile yapılacak sponsorluk anlaşmasından da gelecek 23 milyon Euro'yla tüm borcun kapatılması hedefleniyor.