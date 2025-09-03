Fenerbahçe'de ayrılık: Djiku, imzaya gitti!

Fenerbahçe ve Spartak Moskova, Alexander Djiku transferi için 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Djiku, Spartak Moskova ile sözleşme imzalamak için Moskova'ya gitti.

calendar 03 Eylül 2025 16:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık: Djiku, imzaya gitti!
Fenerbahçe, Djiku'nun satışı için Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EURO

İki kulüp Ganalı stoperin transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Djiku'nun kısa süre içerisinde Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Gana Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılan Alexander Djiku için açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, Djiku'nun sözleşme imzalamak için Moskova'da olduğu ve milli takıma cuma günü katılacağı belirtildi.

31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 dakika süre aldı. 
