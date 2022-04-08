Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, genç öğrencisi Arda Güler'in üzerine titremeye devam ediyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı
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08 Nisan 2022 08:54
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Arda Güler, derbi öncesi herkesi heyecanlandırıyor. İlk kez bir Galatasaray derbisinde oynayacak olan 17 yaşındaki yıldız, artan performansı ve taraftarların sevgilisi olmasıyla adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe'de son 3 lig maçında 2 gol atıp 1 asist yapan Arda, U17 Milli Takımı'nda da 2 maçta 2 gol 1 asistle oynamıştı.

Yine ikinci yarıda

Dev maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal da genç öğrencisinin üzerine titremeye devam ediyor. Arda'yı benzer şekilde ilk 11 yerine ikinci yarıda oyuna sürmeyi düşünen Kartal, oyuncusunu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyor. Dolu tribünler önündeki derbide baskı ya da gerginlik olabileceğini düşünen deneyimli hoca, Arda Güler'i ayrıca motive etmeye çabalıyor. 

 

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