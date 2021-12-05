Fenerbahçe'de 6 isim kadroda yer almadı

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın yanı sıra cezalı Zajc, Novak ve İrfan Can Kahveci 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.
Adalesinde ağrı bulunan Mert Hakan Yandaş da müsabakanın kadrosunda yer almadı.
Öte yandan maçtan önce, Fenerbahçe'nin eski milli futbolcu Osman Örcün Arpacıoğlu'nun yaşamını yitirmesi nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın yanı sıra cezalı Zajc, Novak ve İrfan Can Kahveci 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.
Adalesinde ağrı bulunan Mert Hakan Yandaş da müsabakanın kadrosunda yer almadı.
Öte yandan maçtan önce, Fenerbahçe'nin eski milli futbolcu Osman Örcün Arpacıoğlu'nun yaşamını yitirmesi nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.