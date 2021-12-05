Fenerbahçe'de 6 isim kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerden 6 futbolcu kadroda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de 6 isim kadroda yer almadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2021 20:30
Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın yanı sıra cezalı Zajc, Novak ve İrfan Can Kahveci 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Adalesinde ağrı bulunan Mert Hakan Yandaş da müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Öte yandan maçtan önce, Fenerbahçe'nin eski milli futbolcu Osman Örcün Arpacıoğlu'nun yaşamını yitirmesi nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.