Fenerbahçe'de 6'da 6 haftası!

Fenerbahçe, hafta sonunda oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
FUTBOLDA SONUÇLAR
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, cumartesi günü ALG Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin futbol takımı ise cumartesi günü Rizespor deplasmanında 3-1'lik galibiyetle kazandı.
BASKETBOLDA KUPA GELDİ
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, pazar günü derbide Beşiktaş'ı 100-91'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, sahadan 80-67'lik galibiyetle ayrıldı ve kupaya uzandı.
VOLEYBOLDA SET VERMEDİ
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'u 3-0; Erkek Voleybol Takımı ise Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.
FUTBOLDA SONUÇLAR
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, cumartesi günü ALG Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin futbol takımı ise cumartesi günü Rizespor deplasmanında 3-1'lik galibiyetle kazandı.
BASKETBOLDA KUPA GELDİ
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, pazar günü derbide Beşiktaş'ı 100-91'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, sahadan 80-67'lik galibiyetle ayrıldı ve kupaya uzandı.
VOLEYBOLDA SET VERMEDİ
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'u 3-0; Erkek Voleybol Takımı ise Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.