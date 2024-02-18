Fenerbahçe'de 6'da 6 haftası!

Fenerbahçe, hafta sonunu 6 maçta 6 galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, erkek ve kadın futbol ile basketbol ve voleybolda toplam 6 maçı galibiyetle tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 6'da 6 haftası!
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18 Şubat 2024 17:37
Fenerbahçe, hafta sonunda oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

FUTBOLDA SONUÇLAR

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, cumartesi günü ALG Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin futbol takımı ise cumartesi günü Rizespor deplasmanında 3-1'lik galibiyetle kazandı.

BASKETBOLDA KUPA GELDİ

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, pazar günü derbide Beşiktaş'ı 100-91'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, sahadan 80-67'lik galibiyetle ayrıldı ve kupaya uzandı.

VOLEYBOLDA SET VERMEDİ

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'u 3-0; Erkek Voleybol Takımı ise Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.

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