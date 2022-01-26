Fenerbahçe'de 4 koronavirüs!

Fenerbahçe, futbol takımında 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de 4 koronavirüs!
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26 Ocak 2022 14:36
Fenerbahçe'de 4 oyuncunun test sonucu pozitif çıktı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama: 

"Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil'e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdürecektir."


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