Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra ağrıları bulunan Joshua King kadroda yer almadı.
Yakın zamanda uzun süreli bir sakatlıktan çıkan Serdar Aziz de tam hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra ağrıları bulunan Joshua King kadroda yer almadı.
Yakın zamanda uzun süreli bir sakatlıktan çıkan Serdar Aziz de tam hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmadı.
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