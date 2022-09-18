Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 3 eksik
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18 Eylül 2022 21:14
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra ağrıları bulunan Joshua King kadroda yer almadı.

Yakın zamanda uzun süreli bir sakatlıktan çıkan Serdar Aziz de tam hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmadı.

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