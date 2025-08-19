18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Fenerbahçe'de 29 milyon Euro'luk maç

Fenerbahçe, hem maddi hem de manevi açıdan büyük önem taşıyan maçta Benfica ile karşılaşacak.

19 Ağustos 2025 08:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de camianın gözü çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak ilk maça çevrildi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. Ön Eleme Turu'nun rövanş maçında Feyenoord karşısında gösterdiği performansla Avrupa sahnesinin farklı geçeceğinin sinyallerini veren sarı-lacivertliler, play-off turunda zafer elde edip, 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Böyle bir başarı herkesin elini güçlendirecek. Öncelikle 29 milyon euro civarında kasaya konacak para yönetimin daha rahat hareket etmesini sağlayacak.

Zorlu iki maça bakıldığında Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcular açısından bakıldığında ise taraftarın gözünde '17 yıllık özleme nokta koyanlar' unvanını almak sezonun devamında aradaki bağın daha da artmasını sağlayacak. Bu yüzden teknik heyet ve futbolcular çarşamba günü Benfica karşısında avantajlı bir skor almak istiyor. 


 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
