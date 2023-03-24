Fenerbahçe Beko sahasında kazandı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 30. hafta karşılaşmasında sahasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertliler sahadan 87-79 galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de erteleme maçı olan Milano karşılaşmasıyla birlikte 2 maç aradan sonra kazandı ve play-off için önemli bir galibiyet aldı.



Bu sonuçla sarı-lacivertli takım organizasyonda 18. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 15. yenilgisini yaşadı.



Fenerbahçe Beko, dış atışlardan 4'te 4 isabetle oynadığı ve Guduric'in 11 sayı kaydettiği ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte Dorsey ve Jekiri ile skor üreten Fenerbahçe'ye Polonora'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle yanıt veren Zalgiris, 16. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 31-30. Kalan bölümde toparlanarak farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 46-35 üstün gitti.



Üçüncü periyotta farkın 7 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son bölüme 65-55 önde girdi.



Dördüncü çeyreğin başında sert savunma uygulayarak rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen ve hücumda da Dorsey ile etkili olan Fenerbahçe Beko, 35. dakika içinde farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 77-62. Çabuk toparlanan Zalgiris, bitime 58 saniye kala farkı 4 sayıya çekti: 83-79. Sarı-lacivertli takım, son bölümde kaydettiği kritik basketlerle karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan)



Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Guduric 14, Hayes-Davis 19, Booker 3, Motley 13, Jekiri 13, Dorsey 15, Edwards, Tarık Biberovic 8



Zalgiris: Dimsa, Brazdeikis 10, Ulanovas 7, Smits 18, Hayes 12, Taylor 11, Lekavicius 7, Birutis 7, Polonara 6, Butkevicius 1, Lukosiunas



1. Periyot: 22-16



Devre: 46-35



3. Periyot: 65-55



Beş faulle çıkanlar: 37.49 Smits, 38.47 Brazdeikis (Zalgiris)



