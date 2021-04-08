Fenerbahçe Beko, Obradovic'i Real Madrid'e götürebilir!

Real Madrid, THY EuroLeague'de normal sezonun son haftasında kader maçına Ataşehir'de Fenerbahçe Beko karşısında çıkacak.



Real Madrid kazanamazsa playofflara kalmak için Zenit'in kalan 2 maçından 1 mağlubiyet almasını bekleyecek. Aksi durumda Real Madrid, 9 sezon sonra ilk kez playoff potasının dışında kalacak.



Son olarak 2011/12 sezonunda son sekiz takım arasına kalamayan İspanyol devi, bunun bir kez daha yaşanmaması için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.



PABLO LASO'NUN KOLTUĞU TEHLİKEDE



Real Madrid, ekip halinde teyakkuza geçerken başantrenör Pablo Laso'nun kaderinin de bu maça bağlı olduğu belirtildi.



THY EuroLeague'in en değerli kadrolarından birine sahip olan ancak istikrarsız sonuçlarla playoff dışında kalma tehlikesi yaşayan Real Madrid'de koç değişikliği de gündeme gelebilir. Real Madrid, sezon ortasında Laso ile sözleşme yenileme konusunda el sıkışsa da ardından gelen başarısız sonuçlar nedeniyle resmi imzaların atılması bekletildi.



AKILLARDAKİ İLK İSİM ZELJKO OBRADOVIC



İspanyol devi, Fenerbahçe Beko karşısında mağlup olur ve playofflara kalamazsa yeni koç arayışına başlanacak. Bu noktada akla ilk gelen isimse hem Fenerbahçe Beko hem de Real Madrid'i çalıştıran Zeljko Obradovic...



Pandemi döneminde takım çalıştırmak istemeyen Zeljko Obradovic'e CSKA Moskova'nın da talip olduğu yazılmıştı. Sırp efsane için Real Madrid'in de temasa geçebileceğinin altı çizildi.







