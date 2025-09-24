24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-281'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-083'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Fenerbahçe Beko, kupaları 4'ledi!

Geçen sezon EuroLeague, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürdü.

24 Eylül 2025
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAIN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 85-83 kazandı.

Tarihinde 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, böylece geçen sezonun 3 kupalı zaferini 4. kupayla taçlandırmış oldu.


Müsabaka Fenerbahçe Beko'nun 5-0'lık serisiyle başladı. Pota altında daha etkili görüntü ortaya koyan sarı-lacivertli takım, ilk 5 dakikalık bölümde farkı çift hanelere çıkardı: 14-4. Molanın ardından 3 sayılık basketle oyuna dönen Beşiktaş GAİN, farkı 7'ye indirdi: 14-7. Çeyreğin kalanında sarı-lacivertli ekip hücumdaki etkisini artırarak bu periyodu 25-13 önde tamamladı.

Siyah-beyazlılar, ikinci periyoda Zizic'in basketiyle başlarken Fenerbahçe Beko, dış atışlardaki etkisiyle farkı daha da artırdı. Bu çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümünde sadece dış atışlardan sayı üreten sarı-lacivertliler; Baldwin, Jantunen ve Onuralp Bitim'in üst üste 5 üçlüğüyle skoru 40-16'ya getirdi. Molanın ardından savunmada toparlanan Beşiktaş GAİN, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 14 sayıya indirdi: 40-26. Son bölümde hem Beşiktaş GAİN hem de Fenerbahçe Beko dış atışlara yönelirken, siyah-beyazlılar farkı 9 sayıya indirerek soyunma odasına gitti: 43-34.

İkinci devreye daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko oldu. Üç sayı çizgisinin dışından Hall, pota altında da Jantunen'le etkili olan sarı-lacivertli takım, farkı 15 sayıya yükseltti: 55-40. Çeyreğin son bölümünde Jantunen ve Hall'ün basketlerine, Beşiktaş GAİN; Berk Uğurlu ve Vitto Brown ile yanıt verdi. Fenerbahçe Beko son periyoda 67-50 önde girdi.

Maçta son bölüm karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş GAİN, 7-0'lık seriyle farkı 10 sayıya kadar indirdi: 69-59. Jantunen'in 3 sayılık basketiyle fark yeniden 13 sayıya çıkarken, tribünlerden gelen tezahüratlar sonrasında maçta 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Hakemlerin dönmesiyle maç kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe Beko, Jantunen'in 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya yükseltti: 75-59.

Siyah-beyazlı ekip yakın mesafe, pota altı ve serbest atıştan bulduğu sayılarla 10-0'lık seriye ulaşarak skoru 75-69'a getirdi. Mücadelede son 2 dakikada Fenerbahçe Beko 6 sayı önde girdi. Hall'ün 3 sayılık basketiyle skor 80-71'e gelirken Beşiktaş GAİN molaya gitti. Molanın ardından siyah-beyazlılar, Vitto Brown ve Dotson'ın 3 sayılık, Lemar'ın da pota altından bulduğu sayılarla bitime 6 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 84-82. Son bölümde Fenerbahçe Beko farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı 85-83 kazanarak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Serdar Ünal, Çisil Güngör

Fenerbahçe Beko: Zagars 5, Hall 23, Onuralp Bitim 8, Jantunen 19, Birch 2, Tarık Biberovic, Bacot 4, Melih Mahmutoğlu, Melli 4, Baldwin 20, Emre Ekşioğlu

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown, Vitto Brown 16, Zizic 3, Dotson 25, Morgan 9, Lemar 8, Yiğit Arslan 5

1. Periyot: 25-13

Devre: 43-34

3. Periyot: 67-50

