Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Zalgiris'i ağırlayacak

EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, cuma günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Zalgiris'i ağırlayacak
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16 Ocak 2025 11:37
Basketbolda THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, cuma günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde son 3 karşılaşmayı kazanan bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Evinde oynadığı son iki müsabakadan galip ayrılan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i de yenerek çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatmak istiyor.

Litvanya ekibi ise organizasyondaki 4 maçlık mağlubiyet serisini dün İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı yenerek sonlandırdı.

EuroLeague'de geride kalan 21 haftada 11 kez sahadan kazanarak ayrılan Zalgiris, 10 müsabakada ise mağlup oldu ve 11. basamakta kendine yer buldu.

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