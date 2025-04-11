Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i 77-89 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2025 22:55
Son güncelleme 11 Nisan 2025 00:39
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 34. ve normal sezonun son haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'in konuğu oldu.

Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 77-89 kazandı.

Sarı-lacivertli takım, ligde normal sezonu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı.

Salon: SAP Garden Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Bayern Münih: Edwards 26, Weiler-Babb 7, Giffey 9, Lucic 1, Booker 15, Voigtmann 2, Napier 3, Obst 3, Harris 5, Onuralp Bitim, Brankovic 6

Fenerbahçe Beko: McCollum 11, Guduric 3, Tarık Biberovic 11, Hayes-Davis 24, Melli 11, Baldwin 11, Hall 3, Pierre 2, Colson 7, Birch 6, Bango

1. Periyot: 13-28

Devre: 31-46

3. Periyot: 52-68

Beş faulle çıkan: 38.33 Giffey (Bayern Münih)

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery